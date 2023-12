Medio Oriente: Casa Bianca, a Rafah meno di 100 camion di aiuti in 24 ore, non abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di camion carichi di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza che ha attraversato il valico di Rafah, in Egitto, nelle ultime 24 ore, è inferiore a cento. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non è abbastanza: durante la pausa umanitaria passavano diverse centinaia di camion ogni giorno”, ha detto. (Was)