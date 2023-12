Italia-Usa: ambasciatrice Zappia vede sindaca di Washington, focus su cultura e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha avuto un incontro con la sindaca di Washington, Muriel Bowser, con cui ha discusso le opportunità per rafforzare la collaborazione con la capitale Usa in tutti i settori. L'ambasciatrice e la sindaca, in carica dal 2015, hanno fatto stato dell'eccellente livello della collaborazione culturale: la città, infatti, ha ospitato solo nel 2023 mostre italiane di primario rilievo, come quella di Canova, alla National Gallery of Arts; le tavole di Leonardo esposte alla Martin Luther King Library; e la mostra di De Nittis alla Phillips Collection, recensita dal “Washington Post” tra le dieci più importanti dell'anno. In particolare, l’ambasciatrice ha valorizzato il progetto Villa Firenze Contemporanea, esposizione di opere di arte contemporanea e design italiani presso la residenza degli ambasciatori italiani, visitata dalla segretaria del distretto di Columbia, Kimberly A. Bassett, e le collaborazioni previste per il 2024 anche in campo musicale, nel quadro del Dc Jazz Festival. (segue) (Was)