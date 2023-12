Medio Oriente: Onu boccia nuova risoluzione per cessate il fuoco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha bocciato la risoluzione votata oggi per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dopo che gli Stati Uniti hanno esercitato il diritto di veto. Quello di Washington ha rappresentato l’unico voto contrario alla proposta, appoggiata da 13 membri. L’unica astensione è arrivata dal Regno Unito. Il vice ambasciatore statunitense Robert Wood, dopo il voto, ha motivato la decisione affermando che nel testo manca una chiara condanna dell’attacco sferrato il 7 ottobre scorso da Hamas contro Israele. Diveri esponenti dell’amministrazione Biden hanno affermato a più riprese che un cessate il fuoco generale favorirebbe Hamas, e che pause umanitarie localizzate sarebbero più indicate per garantire il passaggio degli aiuti umanitari e la liberazione di eventuali ostaggi. (Was)