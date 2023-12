Business news: Francia autorizza la ricerca di riserve di idrogeno naturale nei Pirenei atlantici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto di ricerca di idrogeno “bianco”, ossia naturale, è stato autorizzato dal governo francese nel dipartimento dei Pirenei atlantici. Lo ha reso noto l’emittente “BfmTv”. E’ la prima volta che un progetto di questo tipo viene autorizzato in Francia. Il “permesso esclusivo di ricerca di giacimenti di idrogeno naturale, elio e sostanze correlate, noto come Sauve Terre H2”, è stato riconosciuto alla società Tbh2 Aquitaine per cinque anni e riguarda un’area di circa 225 chilometri quadrati”, secondo quanto si legge in una decisione firmata dalla ministra per la Transizione energetica e la ministra delegata all’Industria e pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale. (Frp)