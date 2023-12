Business news: Svezia, Spotify annuncia taglio dipendenti del 17 per cento a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia svedese Spotify ridurrà del 17 per cento il numero dei dipendenti a livello globale. Lo ha annunciato l'amministratore delegato dell'azienda di servizi streaming, Daniel Ek, in una email inviata al personale dell'azienda, successivamente pubblicata sul sito di Spotify. L'annuncio segue il taglio già avvenuto a gennaio scorso, determinato dai costi crescenti. "Capisco che questo colpisce molti di coloro che hanno contribuito in modo prezioso all'azienda", ha spiegato Ek, secondo cui "molte persone intelligenti, talentuose e laboriose dovranno lasciarci". (Sts)