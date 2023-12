Business news: Spagna, nei primi dieci mesi dell'anno registrati 74,7 milioni di visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi dieci mesi dell'anno, la Spagna ha ricevuto un totale di 74,7 milioni di turisti, il 18,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). In questo periodo, la spesa di questi visitatori ha raggiunto quasi 95 miliardi di euro, il 16% per cento in più rispetto al 2019 prima dello scoppio della pandemia del coronavirus. Ad ottobre, il Regno Unito si è confermato il Paese principale Paese di provenienza dei turisti internazionali (1,7 milioni), seguito dalla Germania (1,1) e dalla Francia (997.926). La Catalogna è stata la prima destinazione scelta dagli stranieri con oltre il 20,4 per cento del totale. Seguono le Isole Baleari (18 per cento) e le Isole Canarie (15,5 per cento). (Spm)