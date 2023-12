Business news: compagnia Air Serbia, a novembre +39 per cento di passeggeri su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera serba, Air Serbia, a novembre ha trasportato un totale di 298.322 passeggeri, registrando un aumento del 39 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e del 60 per cento in più rispetto all'anno record del 2019. Lo afferma in un comunicato stampa la stessa compagnia aerea. Il direttore generale di Air Serbia, Jiri Marek, ha dichiarato che quest'anno la compagnia si avvicinerà ai "quattro milioni di passeggeri trasportati". Lo Stato della Serbia è diventato proprietario del 100 per cento delle azioni della compagnia aerea di bandiera solo poche settimane fa. (Seb)