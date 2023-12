Medio Oriente: gli Usa contrari a un cessate il fuoco immediato a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si oppongono a un cessate il fuoco immediato nei combattimenti in corso a Gaza. Lo ha detto il vice ambasciatore degli Stati Uniti, Robert Wood, davanti al Consiglio di sicurezza. “Gli Stati Uniti sostengono fermamente una pace duratura, in cui sia israeliani che palestinesi possano vivere in pace e sicurezza, ma non sosteniamo le richieste per un cessate il fuoco immediato”, ha affermato il diplomatico. (Res)