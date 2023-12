Credito: Banco Bpm, superati ampiamente i requisiti patrimoniali fissati dalla Bce per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco BPM rende noto di aver ricevuto da parte della Banca centrale europea la notifica della decisione prudenziale (“Srep decision”), contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process– “SREP”). Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall’Autorità di Vigilanza, la Bce ha determinato per il 2024 un “Pillar 2 Requirement” pari a 2,52 per cento, in miglioramento rispetto al 2,57 per cento calcolato per il 2023. Per effetto della decisione prudenziale il requisito di Common Equity Tier 1 ratio da rispettare su base consolidata sarà pari a 9,07 per cento; tale requisito comprende: il requisito minimo di Pillar 1 pari al 4,50 per cento; un requisito di capitale Pillar 2 (P2R) pari a 1,53 per cento, che comprende uno 0,27 per cento derivante dalla cosiddetta “calendar provisioning shortfall”, interamente addebitato al Common Equity Tier 1; tale componente è diminuita rispetto al valore calcolato per l’anno precedente, che era pari a 0,32 per cento, ma viene imputata al Common Equity Tier 1 per una percentuale pari al 100 per cento, laddove per il 2023 la percentuale medesima era limitata al 56,25 per cento; la riserva di conservazione del capitale pari al 2,50 per cento; la riserva O-SII buffer1 che è pari allo 0,50 per cento, in aumento rispetto allo 0,25 per cento riferito all’anno precedente per effetto dell’adozione di una nuova metodologia di calcolo da parte della Banca d’Italia; la riserva di capitale anticiclica pari allo 0,04 per cento. Inoltre, per effetto di tale decisione, gli ulteriori requisiti che Banco BPM deve rispettare sono i seguenti: 11 per cento in termini di Tier 1 capital ratio; 13,56 per cento in termini di Total capital ratio. Il Gruppo Banco BPM supera ampiamente tutti i requisiti prudenziali assegnati e, alla data del 30 settembre, i coefficienti patrimoniali su basi stated erano i seguenti: 14,33 per cento Common Equity Tier 1 ratio - 16,70 per cento Tier 1 ratio 19,68 per cento Total Capital ratio. (Com)