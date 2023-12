Natale: folla oceanica a piazza del Popolo per l'accensione dell'albero di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una folla oceanica a piazza del Popolo oggi pomeriggio, a partire dalle 17, per l'accensione dell'albero di Natale della Capitale. In migliaia, romani e turisti, si sono riversati al centro storico per il conto alla rovescia scandito dal sindaco Roberto Gualtieri. Davanti alla Cappella Cerasi una moltitudine di persone è seduta sulle scale del sagrato e da dentro alla Chiesa risuonano le note dei canti di Natale. L'albero di Natale quest'anno, e presumibilmente per i prossimi otto, a causa del cantiere di Metro C, trasloca a piazza del Popolo e la posizione centrale, a pochi passi dalla fermata Flaminio della Metro A e da viale del Muro Torto ha incoraggiato tanti a partecipare all'accensione che tradizionalmente dà il via al periodo natalizio. (segue) (Rer)