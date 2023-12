Italia-Usa: ambasciatrice Zappia vede sindaca di Washington, focus su cultura e cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice e la sindaca hanno anche convenuto sull'opportunità di rafforzare ulteriormente l'insegnamento della lingua italiana, inserita già nei programmi curriculari di sei scuole pubbliche della città, e di valutare iniziative congiunte per la promozione dello sport. Al centro del colloquio, avvenuto in contemporanea con una missione della camera di commercio di Washington a Roma e Milano, anche la collaborazione economica, favorita dai collegamenti aerei diretti di Ita Airways e United, in via di rafforzamento e funzionali anche all'incremento dei flussi turistici verso il nostro Paese. In questo campo, poi, spiccano gli investimenti nell'area di Hitachi Rail (ex Ansaldo Breda) per la fornitura dei nuovi vagoni della metropolitana di Washington. Le parti, infine, hanno discusso di ulteriori collaborazioni in vari settori, tra cui l'agroalimentare, e del rafforzamento del legame tra le due capitali. (Was)