Business news: Belgio, governo conclude accordo per prolungare vita di due reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo belga ha concluso un accordo con il gruppo energetico francese Engie che prevede il prolungamento delle attività dei due reattori nucleari presenti nel Paese. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Energia belga, Tinner van der Straten. Nel marzo del 2022 l'esecutivo belga ha deciso di mantenere in attività i due reattori Doel 4 e Thiange 3 ancora per dieci anni per ridurre la dipendenza del Paese dal gas naturale perveniente dall'estero. Le trattative con Engie hanno portato alla creazione di un documento di 1.500 pagine che dovrà essere convalidato dal governo federale prima del via libera del Consiglio di Stato. (Frp)