Business news: Spagna, a novembre Previdenza sociale ha perso 11.483 contribuenti

- A novembre la Previdenza sociale spagnola ha perso 11.483 contribuenti a novembre rispetto al mese precedente, soprattutto a causa del calo del numero di lavoratori nel settore alberghiero e della ristorazione. Secondo quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero dell'Inclusione, della sicurezza sociale e delle migrazioni, con il calo di novembre il sistema si è attestato a 20.806.074 occupati, il suo livello più alto in questo mese nella serie storica. La media delle iscrizioni degli stranieri è scesa a novembre di 16.273 unità, lo 0,6 per cento in meno rispetto al mese precedente, a 2.667.664 occupati. Secondo il ministero, i dati di novembre riflettono "chiaramente" gli effetti positivi della riforma del lavoro sulla stabilità dell'occupazione e il miglioramento della sua qualità da quando è entrata in vigore quasi due anni fa. La percentuale di lavoratori con contratti a tempo determinato è rimasta al 13 per cento a novembre, un minimo storico, rispetto a una media del 30 per cento prima della riforma. (Spm)