- Il salario medio nella Repubblica Ceca è sceso in termini reali dello 0,8 per cento annuo nel terzo trimestre del 2023, raggiungendo 42.658 corone (circa 1.750 euro). Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). La diminuzione in termini reali è avvenuta a fronte di un aumento nominale del 7,1 per cento. (Vap)