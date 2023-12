Business news: Iberdrola e Masdar annunciato investimenti congiunti per 15 miliardi euro in rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Iberdrola e Masdar, il gruppo emiratino che opera nel settore delle energie rinnovabili, hanno firmato un accordo strategico per investire congiuntamente fino a 15 miliardi di euro nell'eolico offshore e nell'idrogeno verde in Germania, Regno Unito e Stati Uniti, dopo il successo dell'accordo di co-investimento già in atto con il progetto Baltic Eagle, in Germania. Secondo quanto riferito in un comunicato, il progetto di punta sarà il co-investimento nel parco eolico offshore East Anglia 3 da 1,4 gigawatt (GW) nel Regno Unito, che è nelle fasi finali di negoziazione e potrebbe essere operativo nel quarto trimestre del 2026. Le due società hanno inoltre dichiarato che lavoreranno insieme per investire in futuri progetti eolici offshore e di idrogeno verde in Europa e in altri mercati. (Spm)