Kosovo-Italia: inaugurata a Pristina mostra sull’architettura al femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mostra dal titolo “Buone nuove – Women Changing Architecture” sull’evoluzione al femminile della professione di architetto, dalle pioniere d’inizio ‘900 alle archistar di oggi, dai collettivi multidisciplinari ai grandi studi internazionali guidati da progettiste, è stata inaugurata dall’ambasciata d’Italia in Kosovo e dall’Istituto italiano di cultura di Tirana alla facoltà di Architettura dell’Università di Pristina il 5 dicembre e resterà aperta fino al 5 gennaio 2024. Lo riporta una nota della Farnesina. “L’esibizione, che siamo particolarmente orgogliosi di portare a Pristina nell’ambito di un tour internazionale che ha già toccato Svezia, Qatar, Bosnia, Albania, intende offrire a un pubblico non necessariamente esperto un nuovo e più inclusivo punto di vista sull’architettura. In particolare, il progetto espositivo si propone di documentare, e in qualche modo risarcire, il contributo dato da progettiste, coppie, team femminili, collettivi alle conquiste e alla qualità dell’architettura moderna e contemporanea in Italia, cercando di esplorare punti di contatto anche con la realtà locale”, spiegano l’ambasciatore Antonello De Riu e il direttore dell’Istituto italiano di cultura Alessandro Ruggera. (segue) (Com)