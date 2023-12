Serbia-Kosovo: Interpol emette mandato di arresto per ex vicepresidente Lista serba Radoicic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interpol ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell'ex vicepresidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic e di altre 11 persone per l’attacco del 24 settembre a Banjska, nel nord del Kosovo. Lo ha riferito il ministro per le Comunità e il ritorno nel governo del Kosovo, Nenad Rasic, ripreso dall’emittente televisiva “N1”. L'ex vicepresidente del partito Lista serba si era assunto la piena responsabilità per l’attacco, in cui erano morte quattro persone, tra cui un poliziotto kosovaro, e si era dimesso dall'incarico. Dopo l'arresto da parte della polizia serba, la Procura di Belgrado lo aveva accusato di associazione a delinquere, produzione, detenzione, porto e traffico illegali di armi da fuoco e sostanze esplosive e gravi crimini contro la sicurezza generale, chiedendone la custodia cautelare a causa del rischio di fuga. L'Alta corte aveva tuttavia successivamente respinto la richiesta. A Radoicic era stato imposto il divieto di lasciare il luogo di residenza e di abbandonare il territorio della Serbia senza l'approvazione del tribunale. (Seb)