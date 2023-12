Serbia: lista di centrosinistra avrà 25 mila propri controllori alle elezioni del 17 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni del 17 dicembre la lista di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" avrà 25 mila controllori in oltre 8.300 seggi. Lo ha dichiarato Dejan Stevanovic, membro della squadra di controllo elettorale della coalizione all'agenzia di stampa "Beta". Stevanovic ha sottolineato che "esiste una collaborazione tecnica tra la maggioranza dei partiti dell'opposizione" e che in ogni seggio elettorale l'opposizione avrà "almeno tre controllori". "Avremo dei controllori anche nei seggi elettorali di Tutin, Raska, Kursumlija e Vranje, dove voteranno i serbi del Kosovo. Presteremo particolare attenzione a come si svolgerà il voto in quei seggi", ha aggiunto Stevanovic, il quale ha precisato che gli addetti "insisteranno sul rispetto della legge durante le votazioni e impediranno qualsiasi broglio o falsificazione dei verbali" e che i maggiori controlli avverranno a Belgrado. (Seb)