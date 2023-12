Business news: Russia, Lukoil aumenta la partecipazione in EL5-Energo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha consentito a Lukoil di aumentare la sua quota di partecipazione nella società energetica EL5-Energo, di proprietà di Uroc Limited. L'atto normativo è stato pubblicato sul portale ufficiale per le informazioni legali. EL5-Energo è l'ex Enel Russia, ribattezzata con questo nome dopo il completamento delle procedure di cessione della sua partecipazione del 56,4 per cento da parte del gruppo italiano a Lukoil e al fondo Gazprombank-Fresia. Il documento consente "alla società per azioni pubblica Lukoil Oil Company di completare un'operazione per l'acquisizione di 2.618.132.410 azioni ordinarie della società per azioni pubblica EL5-Energo, di proprietà di Uroc Limited", si legge nel testo. Pertanto, Lukoil ha ottenuto il permesso di rilevare la partecipazione del 7,4 per cento in EL5-Energo. Secondo i dati presenti sul sito EL5-Energo, Lukoil possiede già il 56,44 per cento della società. La compagnia petrolifera può così aumentare la propria quota al 63,84 per cento. Un altro 5,54 per cento di EL5-Energo appartiene a Llc Ppit-7, il restante 30,62 per cento, invece, appartiene ad azionisti di minoranza. I comparti di produzione di EL5-Energo comprendono tre stazioni di servizio: Konakovskaya, Nevinnomysskaya e Sredneuralskaya Gres, nonché due impianti eolici: Azovskaya e Kola. La capacità installata totale dell'azienda è di 5,9 GW per la produzione di energia elettrica e 1,7 Gcal.h per la produzione di calore. (Rum)