Medio Oriente: 125 milioni di euro da Ue per aiuti umanitari a popolazione palestinese nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea fornirà 125 milioni di euro di aiuti umanitari alla popolazione palestinese nel 2024. Lo si apprende da una nota dell'esecutivo Ue. "Questo nuovo finanziamento sosterrà le organizzazioni umanitarie che operano sia a Gaza che in Cisgiordania", precisa la Commissione europea. "A Gaza, dove il fabbisogno umanitario è ai massimi storici, l'attenzione si concentrerà sugli interventi di emergenza salvavita e sul ripristino dell'accesso alle necessità di base come acqua, cibo, assistenza sanitaria, alloggi e servizi igienici", si legge nella nota. La risposta umanitaria darà inoltre priorità alla protezione dei gruppi più vulnerabili, al sostegno psicosociale e all'istruzione nelle emergenze. "In Cisgiordania, dove molte comunità palestinesi sono a rischio di sfollamento o sono già sfollate con la forza, i progetti umanitari finanziati dall'Ue forniranno servizi di protezione, come assistenza legale o materiale alle persone colpite dalla violenza dei coloni, dalla confisca di proprietà private o dalla perdita dei mezzi di sussistenza, e sosterranno il loro accesso ai servizi di base e all'istruzione nelle emergenze", si legge nel comunicato. L'assistenza umanitaria finanziata dall'Ue è fornita in linea con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, precisa Bruxelles, e viene fornita attraverso le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative e il Comitato internazionale della Croce Rossa, oltre a molte organizzazioni umanitarie locali che collaborano con loro. (Beb)