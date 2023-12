© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Saint-Alban, piccolo comune a nord di Tolosa, quattordici persone, tra cui molti bambini, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una scuola primaria e attualmente si trovano in emergenza assoluta. Lo riferisce il quotidiano “Ouest France”, spiegando che sono tutte coscienti e non rischiano la vita. Altre 31 persone sono ricoverate in emergenza relativa. (Frp)