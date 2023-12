Ue: Consiglio e Parlamento raggiungono accordo sul futuro mercato dell'idrogeno e del gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la solidarietà, il Consiglio e il Parlamento hanno concordato di stabilire disposizioni di default per rendere operativo il principio di solidarietà in caso di crisi, laddove non siano in vigore accordi bilaterali. L'accordo prevede anche l'istituzione di un meccanismo di conciliazione transfrontaliera per la revisione ex post delle compensazioni, la riduzione volontaria dei consumi non essenziali da parte dei clienti protetti e la salvaguardia dei flussi transfrontalieri. Inoltre, l'accordo provvisorio prevede un meccanismo volontario in base al quale, sulla base di una richiesta di solidarietà da parte di uno Stato membro, anche un altro Paese membro non direttamente collegato può fornire volumi di gas applicando misure basate sul mercato. Per quanto riguarda le tariffe di rete, le due istituzioni hanno concordato che per il mercato dell'idrogeno ogni autorità nazionale di regolamentazione dovrà consultare le autorità nazionali di regolamentazione vicine sulla bozza di metodologia tariffaria e sottoporla all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer). Ogni autorità di regolamentazione nazionale manterrà il diritto di fissare la propria tariffa. Inoltre, su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione, l'Acer può proporre soluzioni mediante un parere fattuale non vincolante, informando la Commissione dell'esito della richiesta. Infine, il Consiglio e il Parlamento hanno riconosciuto l'ambizione dell'Ue ad aumentare la produzione di biometano. L'accordo provvisorio raggiunto oggi con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni. (Beb)