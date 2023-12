© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso ammirazione per "il coraggio con cui il popolo ucraino continua a combattere una dura lotta per la difesa dei valori europei di libertà, pluralismo e democrazia". Lo ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”. (Kiu)