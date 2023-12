Milano:il treno storico porta i regali alla stazione di Cadorna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una giornata di festa che ho deciso di condividere con i dipendenti del gruppo FNM e con i loro famigliari – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, presente all’evento insieme al Presidente di Ferrovie Nord, Fulvio Caradonna -; attimi di serenità e allegria in vista delle festività natalizie. Un’occasione fondamentale anche per ribadire l’impegno dell’azienda nell’offrire, in collaborazione con Trenord e Regione Lombardia, un servizio sempre più all’altezza delle richieste dei pendolari, con treni puntuali, efficienti e moderni. L’impegno è totale per raggiungere adeguati standard di affidabilità, degni di una Lombardia davvero Locomotiva d’Italia”. (Com)