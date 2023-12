Natale: folla oceanica a piazza del Popolo per l'accensione dell'albero di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gabriella e Alessandro, giovani, sui 30 anni, sono arrivati da Bravetta: "Non avevo mai assistito all'accensione dell'albero, ma quest'anno con la mia ragazza abbiamo deciso di fare un giro in centro per cominciare a scegliere qualche regalo e ne abbiamo approfittato per passare per piazza del Popolo", dice Alessandro. "Non abbiamo comunque visto nulla, c'era troppa folla ma va bene così, sono giorni di festa per tutti", aggiunge Gabriella. L'albero principalmente dorato con decorazioni in rosso e ha un puntale a forma di stella dai colori argentei. Le luminarie si sono accese intorno alle 18:30 e un applauso si è levato dalla folla in piazza. (segue) (Rer)