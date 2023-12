Ucraina-Italia: Tajani, nostre relazioni sono sempre state strette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali tra Italia e Ucraina sono sempre state strette e ispirate da vera amicizia e da profondi legami tra i nostri popoli. Lo ha affermato in un’intervista all’agenzia di stampa “Rbc ucraina” il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fino a febbraio 2022 l'Italia ha ospitato “una delle più grandi comunità ucraine in Europa”. “Fino ad oggi abbiamo fornito rifugio a oltre 170 mila persone", ha precisato Tajani. Gli aiuti che l’Italia ha fornito all'Ucraina superano due miliardi di euro, di cui 800 milioni stanziati a sostegno dei rifugiati, 330 milioni a sostegno del bilancio e 75 milioni per gli aiuti umanitari, ha ricordato. L'Italia sostiene la rapida ricostruzione del Paese aggredito dalla Russia, “combinando misure straordinarie con quelle a lungo termine”. "Durante una recente conversazione dei ministri degli Esteri del G7 sul fabbisogno energetico dell'Ucraina, l'Italia ha ribadito il suo impegno a rafforzare la sostenibilità energetica in vista dell'inverno”, ha proseguito. “Voglio sottolineare il fatto che le imprese italiane prestano grande attenzione al nostro sostegno all'Ucraina”, ha detto ancora Tajani, ricordando che il 26 aprile scorso l’Italia ha ospitato una conferenza bilaterale “di grande successo a Roma con la partecipazione di migliaia di aziende”. “In primavera, abbiamo in programma di tenere un forum a Kiev come tappa intermedia in vista dell'organizzazione di una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina nel 2025", ha spiegato. Tajani ha poi ricordato che il suo Paese ha assunto il patrocinio nella ricostruzione di Odessa. "Con questa iniziativa vogliamo utilizzare l'esperienza italiana e internazionale (…) per la ricostruzione e la trasformazione delle città ucraine", ha concluso il ministro. (Kiu)