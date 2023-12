Medio Oriente:Guterres, la brutalità di Hamas non giustifica "punizione collettiva" palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La brutalità compiuta dal gruppo islamista palestinese Hamas il 7 ottobre in Israele "non potrà mai giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese". Lo ha detto oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, mentre prosegue l'operazione militare di Israele nella Striscia di Gaza contro Hamas. “Circa 130 ostaggi sono ancora tenuti prigionieri. Chiedo il loro rilascio immediato e incondizionato, nonché il loro trattamento umano e le visite del Comitato internazionale della Croce rossa fino alla loro liberazione", ha affermato Guterres in una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'organizzazione.(Res)