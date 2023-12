Pnrr: Gava, su revisione piano ulteriore riconoscimento serietà governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera dell'Ecofin, che segue quello della Commissione Ue, rappresenta un ulteriore riconoscimento della serietà del lavoro svolto in questi mesi su Pnrr e capitolo Repower Eu". Lo afferma in una nota il viceministro all'Ambiente e sicurezza energetica, Vannia Gava. "Per parte del ministero dell'Ambiente non posso che complimentarmi con il nostro Dipartimento, una squadra di altissimo valore che ha saputo mettere in campo la migliore delle competenze e la più valida delle diplomazie per portare a casa un risultato che cambierà il volto del Paese", conclude. (Com)