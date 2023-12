Germania: Laender progettano accoglienza perseguitati in Russia per identità od orientamento sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Laender della Germania stanno progettando di accogliere quanti in Russia sono perseguitati per la loro identità od orientamento sessuale. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che i piani fanno seguito alla decisione della Corte suprema russa di classificare il “movimento internazionale Lgbt” come “organizzazione estremista”. I membri delle minoranze sessuali e di genere possono già presentare domanda di asilo in Germania. I programmi di accoglienza degli Stati tedeschi potrebbero facilitare le partenze dei perseguitati, per esempio mediante il pagamento dei biglietti aerei. Inoltre, potrebbe essere semplificato il rilascio dei visti di ingresso in Germania. Per le ammissioni in questo Paese, sono previste quote fisse. I piani dei Laender dovranno essere approvati dal ministero dell’Interno tedesco. (Geb)