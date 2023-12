Croazia: Vice Orsulic nominato direttore del Consiglio di vigilanza della società di distribuzione elettrica Hep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di vigilanza della società statale di distribuzione elettrica della Croazia (Hep) ha nominato come nuovo direttore Vice Orsulic su proposta del governo. Orsulic è stato nominato per un periodo di sei mesi, ad interim, fino alla pubblicazione del bando pubblico per la carica, secondo quanto ha riferito la stampa locale. Orsulic va a sostituire Frane Barbaric, rimosso dall'incarico alcuni giorni fa dopo che contro di lui la Procura di Spalato ha presentato un'accusa per abuso edilizio. La costruzione abusiva - una villa - sarebbe stata eretta in un'area costiera protetta sull'isola di Lesina (Hvar). (Seb)