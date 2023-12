Milano: De Corato, apprezzato presenza Cardinale Simoni al pontificale, sua testimonianza significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi ha fatto molto piacere che questa mattina, nel tradizionale Pontificale di Sant'Ambrogio tenutosi nel Duomo di Milano, abbia partecipato anche il Cardinale albanese Ernest Simoni, arrestato nel 1963 dalle Autorità Comuniste nella sua nazione con l'accusa di aver celebrato Messe a suffragio del presidente americano Kennedy. La presenza odierna del Cardinale albanese, è la più viva e significativa testimonianza di quanto dei drammi e di quanto abbia rappresentato la dittatura comunista in quegli anni, anche nell'est Europa. Ringrazio l'Arcivescovo Delpini per questa importante testimonianza". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, commentando presenza odierna al Pontificale in Duomo del Cardinale albanese Simoni. (Com)