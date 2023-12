Medio Oriente: nuovo aereo statunitense arrivato in Egitto con aiuti per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro aereo C-17 Globemaster statunitense è arrivato oggi in Egitto, consegnando 25 tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione civile nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo preoccupati per la situazione umanitaria, e per questo stiamo guidando uno sforzo globale per fornire assistenza: lavoriamo anche con Israele per rafforzare la consegna di carburante”, ha detto. (Was)