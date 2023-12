Trasporti: Rfi, circolazione fortemente rallentata su linea Av Roma Napoli e Salerno Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impianti tecnologici in questione, ancora di prima attivazione della Linea AV Roma-Napoli, sono stati interessati a partire dalla fine dello scorso 2022 da un programma di rinnovo di tutte le apparecchiature e dei sistemi; in particolare è previsto il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione dati e telecomunicazioni con attivazione di una prima fase nel primo semestre del 2024. Parallelamente sono stati avviati i lavori per la sostituzione di tutto il sistema di segnalamento con attivazioni per fasi nel corso del prossimo anno. Gli investimenti complessivi degli interventi di rinnovo e potenziamento tecnologico sulla Linea AV Roma-Napoli sono pari a 155 milioni di euro. (Com)