Pnrr: Ecofin approva definitivamente piano italiano e di altri 12 Stati membri

- Il Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) ha adottato oggi le decisioni di esecuzione che approvano i piani di ripresa e resilienza (Pnrr) modificati di tredici Stati membri, fra cui l'Italia. A quanto si legge in una nota del Consiglio, "la maggior parte dei piani di ripresa e resilienza modificati include ora un nuovo capitolo RepowerEu". Il piano modificato dell'Italia si concentra fortemente sulla transizione verde, destinando il 39 per cento dei fondi disponibili, rispetto al 37,5 per cento del piano originale, a misure a sostegno degli obiettivi climatici. "Il piano ha ora un valore di 194,4 miliardi di euro, 122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni, e rafforza la preparazione digitale dell'Italia e mantiene la sua importante dimensione sociale", continua il testo. (Beb)