Europee: Barelli (FI), per futuro sarà importante stare in cabina di comando

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La campagna elettorale per le elezioni europee "è con sistema proporzionale, quindi ogni partito si presenta da solo. Poi, i conti si faranno in base ai voti espressi in tutta Europa e la maggioranza dipenderà dai risultati ottenuti dai partiti su base continentale". E' quanto dichiara a Tgcom24 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, che ricorda come il partito sia "parte integrante nel Ppe e - come sottolineato dal segretario nazionale Antonio Tajani, sulla linea tracciata dal nostro presidente Silvio Berlusconi - siamo per la crescita e per una Europa vicina alle necessità dei cittadini dei diversi paesi, da perseguire stando saldamente in maggioranza dove il Ppe è componente indispensabile. La destra estrema europea anti Europa non può trovare spazio in una coalizione di governo europeo". "L'Italia - ha aggiunto - ha l'evidente bisogno di una forza moderata: moderazione significa avere la barra dritta sui temi e su la guerra in Ucraina, sulla necessità di abbattere il debito pubblico, credere nelle politiche a favore della crescita specialmente per rivolte al ceto medio e far riprendere i consumi". Per il parlamentare "solo così possiamo stimolare concreti benefici per i cittadini. Ma siccome viviamo in un mondo globale, dove vincere la competizione economica con gli altri continenti sarà la caratteristica del futuro, sarà indispensabile essere nella cabina di comando in Europa. Forza Italia fa il tifo affinché dalle urne di giugno esca una combinazione vincente tra popolari, conservatori e liberali, ma se questo non fosse la tradizionale collaborazione con la socialdemocrazia europea sarà la soluzione. Sia la Meloni che Salvini si convinceranno che questa potrebbe essere la strada da percorrere, ma in ogni caso Forza Italia, componente del Partito Popolare avrà un ruolo rilevante", conclude. (Rin)