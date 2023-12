Sport: Cio, atleti russi e bielorussi potranno partecipare alle Olimpiadi di Parigi con bandiera neutrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha permesso agli atleti russi e bielorussi di partecipare ai Giochi olimpici di Parigi 2024 come atleti individuali con bandiera neutrale. E' quanto si legge in un messaggio pubblicato sul sito del Cio. Nei confronti degli atleti russi e bielorussi si applicheranno "rigorose condizioni di selezione" basate sulle raccomandazioni del Comitato esecutivo del Cio del 28 marzo 2023 per le federazioni internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi internazionali. L'organizzazione ha aggiunto che ad ora solo otto cittadini russi e tre cittadini bielorussi sono stati selezionati per partecipare alle Olimpiadi di Parigi. "Per fare un confronto, ad oggi più di 60 atleti ucraini si sono qualificati. La delegazione ucraina comprenderà più o meno lo stesso numero di persone di quella alle Olimpiadi di Tokyo", si legge nel messaggio. (Geb)