Regno Unito: sondaggio, drastico calo di popolarità per Sunak

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, è impopolare quasi quanto il Partito conservatore. E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Ipsos Uk. Entrato a Downing Street con una popolarità considerevolmente maggiore rispetto al partito nel complesso, secondo la rilevazione Sunak è ora visto sfavorevolmente dal 52 per cento degli elettori. All'inizio dell'anno, solo il 39 per cento degli elettori aveva dichiarato di avere un'opinione sfavorevole nei confronti di Sunak, rispetto al 51 per cento che diceva la stessa cosa del Partito conservatore. A novembre, la percentuale per il partito è salita al 54 per cento, mentre gradimento di Sunak è significativamente calato. (Rel)