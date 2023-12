Europee: Tosi (FI), in Parlamento Ue chi sta in maggioranza decide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa non è "il paradiso terrestre dove tutti si vogliono bene, ma è un posto dove si tratta; non è purtroppo una unione politica, ci si basa su accordi e trattati con maggioranze e minoranze. Quindi le elezioni europee hanno un valore particolare: si deve votare pensando all'Europa, perché è da lì che passa tutto". Lo ha affermato a "Tagadà" su La7, il deputato di Forza Italia, Flavio Tosi, secondo cui "se stai in maggioranza tocchi palla e decidi quello che serve per il tuo Paese, se stai in minoranza stai fuori e non tocchi palla; quindi, qualsiasi partito decida di stare con gli estremisti rimane fuori e rendi inutile il voto alla sua forza politica, perché non potrà ottenere mai nulla". (Rin)