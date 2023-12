Lazio: approvato anticipo indennità di vacanza contrattuale, fino a 1.175 euro in più a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti regionali è la dimostrazione che la Giunta Rocca è vicina a famiglie e lavoratori, che in questi anni, a causa dell’inflazione e dell’aumento del costo dei carburanti e del settore energetico, hanno visto eroso il potere di acquisto. Questa misura significa anche proseguire sulla strada della valorizzazione del capitale umano della Regione Lazio, dal quale vogliamo ripartire per rilanciare l’Ente regionale. Stiamo lavorando anche con le parti sociali per rendere l’amministrazione regionale più efficiente, moderna e vicina ai cittadini", sottolinea l’assessore Regimenti. (Com)