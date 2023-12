Viabilità: su D19 diramazione Roma sud chiusure notturne immissione sul Grande raccordo anulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la rampa di immissione sulla carreggiata esterna del Gra (Grande Raccordo Anulare), in direzione SS6 Casilina. È quanto si legge in una nota di Autostrade. "Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio Tuscolana est, situata nel tratto compreso tra Torrenova e il Gra, in direzione di Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del Gra in direzione Appia/Tuscolana e, seguendo le indicazioni per l'inversione di marcia, riprendere la carreggiata esterna del Raccordo; in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova, sulla stessa Diramazione", conclude.(Com)