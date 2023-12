Pnrr: Fitto, approvata revisione piano italiano, riconosciuta qualità lavoro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti dell'approvazione oggi da parte del Consiglio della revisione del Pnrr italiano". Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. "Si conclude così in maniera positiva un lavoro intenso iniziato ad agosto e condotto con grande incisività ed efficacia dal governo italiano in stretta collaborazione con la Commissione europea" prosegue Fitto, secondo cui "la decisione del Consiglio di oggi riconosce e sancisce la qualità di quanto fatto". "Quello di oggi" conclude Fitto "è certamente un passaggio decisivo ed importantissimo ma non è un punto di arrivo. Il Governo, in costante collaborazione con la Commissione europea, è già a lavoro per l'attuazione del Piano rivisto, a partire dagli obiettivi previsti per la quinta rata la cui richiesta verrà presentata in tempi brevi", conclude Fitto. (Rin)