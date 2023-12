Legge Bilancio: M5s, emendamento governo su pensioni è gioco tre carte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento con cui il Governo intende modificare il contestatissimo art. 33 della Manovra assume la forma di un gioco delle tre carte. Come si evince dalla relazione tecnica, difatti, l'equilibrio nei conti non viene cambiato: ciò significa che, come già avvenuto nella scorsa legge di Bilancio, l'esecutivo continua a usare la previdenza come un bancomat da cui prelevare risorse a suo piacimento". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Affari sociali Orfeo Mazzella (capogruppo), Barbara Guidolin ed Elisa Pirro. "Oltre a confermare il taglio per i dipendenti pubblici delle 4 categorie coinvolte (medici, infermieri, insegnanti e ufficiali giudiziari) che andranno in pensione prima - spiegano i parlamentari - con queste modifiche si prevede l'applicazione di finestre che spostano l'uscita delle stesse 4 categorie di lavoratori di 3 mesi nel 2024, 4 mesi nel 2025, 5 mesi nel 2026, 7 mesi nel 2027 e ben 9 mesi dal 2028. Tale meccanismo provoca una disparità di trattamento fra altre categorie di dipendenti pubblici e queste, a cui viene allungata l'età di pensionamento con enormi finestre. Insomma, una toppa peggiore del buco messa da un governo di finti "sovranisti" che si conferma più rigorista di Schäuble e Dombrovskis", concludono i parlamentari del Movimento. (Rin)