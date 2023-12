Migranti: Tajani a Fabriano per fare da padrino al battesimo di una bimba nigeriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato oggi a Fabriano per fare da padrino al battesimo di una bambina nigeriana. “Tutto è nato in occasione della visita del centro di don Aldo, che ci teneva che conoscessi con mia moglie tutta la realtà di queste ragazze che sono state salvate dalla strada da questi sacerdoti coraggiosi”, ha raccontato Tajani a Fabriano. “Mentre parlavano con queste ragazze, una di queste mi si butta in ginocchio davanti. Parlando un po’ in italiano, un po’ in inglese mi chiede di salvargli la figlia”, che “era stata affidata alla mamma quando lei è venuta in Italia”. “Poi la mamma era morta e stava con dei parenti. Attraverso il nostro consolato e la nostra ambasciata abbiamo recuperato questa bambina e nel giro i pochi mesi siamo riusciti a farla rientrare in Italia. Adesso sta con la mamma come è giusto che sia”, ha continuato il ministro. (segue) (Res)