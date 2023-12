Migranti: Tajani a Fabriano per fare da padrino al battesimo di una bimba nigeriana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Don Aldo ha proposto che io e Brunella, mia moglie, la tenessimo a battesimo e così siamo qua. Ce ne sono stante di storie da raccontare, però la politica è servizio e io credo che lo Stato debba essere al servizio dei cittadini anche quando non sono cittadini italiani ma sono ospiti. E’ una bella storia che mi fa felice di essere ministro”, ha affermato Tajani. “Questa ragazza era stata sfruttata ed è giusto che in storie così drammatiche i bambini possano essere ricongiunti alla madre. Non sono criminali, sono vittime di tratta e trasformare un essere umano in schiavo è la cosa peggiore che si possa fare”, ha detto il titolare della Farnesina. “Adesso, grazie a questo coraggioso sacerdote, è stata recuperata alla vita. Mi auguro che con la figlia accanto possa vivere serenamente i propri anni buttandosi alle spalle quello che ha sofferto e cicatrizzando le ferite che ha subito”, ha continuato Tajani. (Res)