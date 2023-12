Ue: Gasparri (FI), grazie a nostra caparbietà modificata direttiva casa green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "É anche grazie alla caparbietà di Forza Italia, nell'ambito del Partito popolare europeo, che la direttiva sulla cosiddetta casa 'green' si sta modificando in Europa. Prendiamo atto con piacere che Confedilizia si dichiara soddisfatta di questo cambio di rotta. E siamo certi che darà atto soprattutto a Forza Italia, ad Antonio Tajani ed a tutti i nostri esponenti, di avere combattuto, insieme ad altre forze politiche, per ottenere questo risultato". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che in una nota ricorda come il partito sia "un presidio per la casa. Che vuole tutelare. Noi siamo quelli che hanno cancellato l'Imu sulla prima casa, noi siamo quelli che adesso hanno limitato la tassazione sugli affitti brevi, siamo quelli che tutelano, in ogni momento e in ogni contesto, la casa che rappresenta un diritto e un risparmio per tante famiglie. Vorremmo che ce ne si desse atto in ogni momento e in ogni dettaglio. Abbiamo difeso la casa anche in queste ore con l'introduzione del Cin ed evitando, anche per gli affitti brevi, troppi adempimenti burocratici. E chi conosce le vicende lo sa e ce ne dovrà dare atto. Meritiamo il consenso di chi difende i diritti fondamentali. E la casa, come ci ha insegnato Berlusconi, va tutelata insieme alla famiglia prima di ogni altra cosa", conclude Gasparri. (Com)