Egitto: elezioni presidenziali da domenica, verso la riconferma di Al Sisi e misure di austerità

- Circa 65 milioni di egiziani a partire da domenica 10 dicembre al 12 dicembre voteranno per le elezioni presidenziali. In corsa ci sono quattro candidati: l’attuale capo dello Stato, Abdel Fattah al Sisi, che nel caso di vittoria resterebbe al potere fino al 2023; Abdel Sanad Yamama, leader del partito Al Wafd, la formazione politica libera più antica del Paese; Farid Zahran, presidente del partito socialdemocratico; Hazem Omar, capo del partito popolare repubblicano. In anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato presidenziale, nei mesi scorsi Al Sisi ha annunciato il voto anticipato che con ogni probabilità vedrà la sua riconferma e un periodo di austerità economico per l’Egitto e i suoi oltre 105 milioni di abitanti. “Agenzia Nova” ne ha parlato con Roberta La Fortezza, analista geopolitica esperta di Medio Oriente e mondo arabo. La decisione di anticipare il voto “è stata probabilmente presa dall’attuale leadership del Paese in ragione dell’esigenza di implementare, nel più breve tempo possibile, nuove misure di austerità, assicurando però prima, al presidente Al Sisi, un terzo mandato”, ha spiegato La Fortezza. Per l’esperta “non vi sono infatti, al momento, particolari dubbi sulla rielezione di Al Sisi”. Tuttavia la necessità di attuare riforme economiche hanno spinto l’attuale leadership ad assicurarsi la guida del Paese prima di ricorrere a misure di austerità. (segue) (Res)