Egitto: elezioni presidenziali da domenica, verso la riconferma di Al Sisi e misure di austerità (2)

- Al riguardo, La Fortezza ha affermato: “Politiche economiche restrittive, incidendo sull’economia reale e dunque sulla gestione quotidiana delle spese e della vita dei cittadini, avrebbero potuto provocare conseguenze negative sulla stabilità sociale, potendo generare crescente malcontento e dunque un aumento della contestazione sociale; tutte dinamiche, queste, che avrebbero potuto impattare negativamente anche sull’espressione del voto”. “Inoltre, la conferma ai seggi, con una percentuale di consensi che può fin da ora ipotizzarsi particolarmente alta, significherà per Al Sisi rafforzare la propria legittimità e, dunque, avere più solide giustificazioni per eventuali politiche restrittive e finanche per eventuali campagne di repressione del dissenso”. (segue) (Res)