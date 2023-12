Egitto: elezioni presidenziali da domenica, verso la riconferma di Al Sisi e misure di austerità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Egitto dovrebbero arrivare entro il 23 dicembre, mentre, in caso di ballottaggio, si tornerebbe a votare entro il 16 gennaio 2024. Gli egiziani all’estero hanno già votato dall’1 al 3 dicembre scorsi, presso le 121 sedi di ambasciate e consolati d’Egitto. Quel che appare certo è l’avvio di misure volte a sostenere l’economia, provata prima dalla pandemia di Covid-19 e poi dalla guerra in Ucraina e più di recente dal rinnovato conflitto tra Gaza e Israele. “Con ogni probabilità, dopo le elezioni presidenziali, l’Egitto procederà con una nuova svalutazione della sua valuta, la quarta dal marzo 2022, e con un ulteriore aumento dei tassi di interesse”, ha affermato La Fortezza nell’intervista a “Nova”. (segue) (Res)