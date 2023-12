Russia: Cremlino, nostro Paese e Putin guidano processi di cambiamento nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e il suo presidente Vladimir Putin guidano i processi di cambiamento nel mondo in tutti i settori, compresa la politica internazionale. E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervistato dal canale "Rossija 24". Commentando l'annuncio di Putin di candidarsi alle elezioni presidenziali nel 2024, Peskov ha sottolineato che "è stata una notizia globale". "Vedete cosa sta succedendo nel mondo, vedete che in realtà la Russia, e Putin alla sua guida, hanno diretto il processo di cambiamento in tutti gli aspetti della vita globale - che si tratti di politica mondiale, economia mondiale e tutto il resto", ha detto Peskov. Il portavoce ha aggiunto che questi processi "sono irreversibili". Inoltre, il rappresentante del Cremlino ha aggiunto che la Russia è determinata a difendere i propri interessi "di fronte ai Paesi che li offendono". (Rum)