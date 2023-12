Romania: ministro Esteri, abbiamo un ruolo attivo nel facilitare il transito di grano ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania resta attivamente impegnata nel facilitare il transito di grano ucraino attraverso i porti sul Danubio e sul Mar Nero. Lo ha detto la ministra degli Esteri, Luminita Odobescu, dopo un incontro con l’omologo tunisino, Nabil Ammar, in visita ufficiale a Bucarest. Ammar ha ringraziato la Romania per l'invio di cereali e per il sostegno nel trasferimento di cittadini tunisini dall'Ucraina. Il colloquio bilaterale si è concentrato su temi di interesse regionale, con particolare attenzione all'Ucraina e alla Moldova, alla crisi a Gaza e in Israele, alla situazione in Libia, nonché alla crisi della sicurezza nella regione del Sahel. "Le regioni di cui fanno parte i nostri Paesi si trovano ad affrontare importanti sfide in termini di sicurezza. È importante riaffermare il sostegno all'ordine internazionale, alla prevalenza del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale, al rispetto della Carta delle Nazioni Unite e al ruolo del Consiglio di Sicurezza dell'Onu nell'individuare soluzioni pacifiche e politiche ai conflitti attuali", ha affermato Odobescu. “Manca una settimana al Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, nel quale speriamo venga adottata una decisione politica per l'apertura dei negoziati di adesione della Molodva e dell'Ucraina all'Ue. Si tratta di un obiettivo di primaria importanza per la Romania, per la quale sono stati fatti intensi passi politico-diplomatici al più alto livello", ha aggiunto. (segue) (Rob)